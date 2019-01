DNA – Les comédiens vous souhaitent leurs meilleurs vœux !

Pour cette nouvelle année, les acteurs de Demain nous appartient vous souhaitent de très belles fêtes ! Mayel Elhajaoui dans le rôle de Georges espère que cette année 2019 « va vous rendre heureux vous et vos proches ». L’interprète de Marianne Delcourt, Luce Mouchel, vous souhaite « une belle année » et de « toujours garder le cap vers des choses joyeuses ! ». L’actrice Maud Baecker, qui joue Anna « remercie énormément tous les fans qui nous suivent et qui nous soutiennent ! ». Alexandre Brasseur dans le rôle d’Alex Bertrand et Vincent Nemeth dans le rôle d’André Delcourt espèrent « beaucoup de bonheur pour l’année prochaine » et « d’excellente fête de fin d’année ! ». Rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.