Camille a disparu - DNA du 10 décembre en avance

La famille de Camille est très inquiète pour la jeune fille. Elle est introuvable depuis quelques jours. Raphaëlle pense tout de suite à une fugue, mais elle est en fait séquestrée et menottée dans un lieu sombre et inconnu. Qui est à l’origine de sa disparition ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.