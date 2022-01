Aurore et Zoé dans une situation délicate - DNA du 10 janvier en avance

Aurore se retrouve dans une situation délicate. Sofia, Pierre et maintenant William commencent à avoir de plus en plus de doutes sur sa prétendue sœur. Mais Aurore s’obstine et demande à Zoé de jouer le jeu... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.