L'arrestation de Marjorie - DNA du 10 novembre en avance

Marjorie a tout calculé pour éviter la police en charge de la protection d'Anna. Elle réussit à s'introduire chez elle pour la menacer avec un couteau. Elle est hors de contrôle et veut la tuer. Mais Martin arrive au bon moment et parvient à l'intercepter. Elle est en état d'arrestation !