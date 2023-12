DNA du 11 décembre 2023 en avance - L'état de Bastien empire...

Alors que John confronte Benjamin et l'oblige à réaliser l'intervention qui sauvera peut-être son fils... À l'hôpital, Victoire tente tant bien que mal de venir en aide à Bastien. L'angoisse du jeune homme ne fait que s'amplifier... Son état de santé est de plus en plus inquiétant ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.