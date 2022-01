Découvrez le véritable Zoé... - DNA du 12 janvier en avance

Aurore retrouve enfin sa sœur Zoé qui s’avère être à l’origine du cambriolage de la galerie d’art et des vols de tableaux ! Elle fait équipe avec son fils Jonathan, qu’elle élève depuis qu’elle a fugué. Aurore ne peut s’empêcher de partager cette nouvelle découverte avec Pierre et William. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.