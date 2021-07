La traque ne fait que commencer - DNA du 12 juillet 2021 en avance

Sacha réussit à s’extirper d’une situation difficile en usant de ses charmes. En revanche Martin et Karim ne lâchent pas l'affaire et sont certains de pouvoir de localiser grâce à l'alerte qu'ils ont lancée. Demain nous appartient, du lundi au vendredi à 19h10. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.