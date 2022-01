Alerte rouge : AL prend le musée en otage ? - DNA du 13 janvier en avance

Alerte rouge à Sète ! AL s’est introduit dans le musée et bloque toutes les issues. La police se prépare à intervenir mais ne sait pas à quoi s’attendre. De son côté, Aurore est dans une situation périlleuse et doit agir vite si elle veut sauver sa sœur. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.