DNA du 13 mai 2022 en avance - Découvrez les derniers préparatifs du mariage de Bart et Louise !

Enfin un heureux événement à Sète ! Le mariage de Bart et Louise va enfin avoir lieu. Chloé et Anna aident Bart pour les derniers préparatifs. Et surprise : Maxime y participe à sa façon depuis les Etats-Unis... ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.