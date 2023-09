DNA du 13 septembre 2023 en avance - Entre amour et devoir

Alors que les jambes de Marianne sont toujours paralysées, elle doit subir une nouvelle intervention. Qui va pouvoir l’opérer ? Le Docteur Leclercq, non formé à la réalisation de ce geste ou le Docteur Dumaze, son mari, qui a peur d’être envahi par l’émotion ? Une chose est sûre, Marianne doit être opérée le plus rapidement possible, si on veut espérer sauver ses jambes… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.