Aurore monte un plan de toutes pièces - DNA du 14 janvier en avance

Aurore trouve un moyen de sauver une nouvelle fois sa sœur des griffes de la police. Elle monte un plan de toutes pièces et fait croire à ses collègues qu’AL a tiré sur une femme pour ensuite s’enfuir. Mais cette femme s’avère en fait être AL et sa sœur dans un même temps. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.