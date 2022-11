DNA du 15 novembre 2022 en avance - Anna est convoquée au commissariat !

Karim et Anna reçoivent la visite de Lisa et Martin. Anna doit les suivre au commissariat pour répondre à quelques questions au sujet de la disparition de Romy... Son téléphone a borné prêt de son logement. Au Spoon, Mona fait une gaffe... Judith découvre que Jordan et Marianne ont passé la soirée ensemble ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.