DNA du 18 octobre 2022 en avance - Brigitte se confie sur la disparition de Régis...

Brigitte passe aux aveux. Entre elle et Régis, ça n’allait plus. Mais, son discours est troublant. Aurore et William pressentent le danger. Lisa consulte le compte en banque de Régis... elle découvre qu’il a dépensé toutes les économies du couple. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.