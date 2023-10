DNA du 19 octobre 2023 en avance - Qui est a tenté d'assassiner Bart ?

Bart a été victime d'une tentative d'assassinat ! La police est sur les lieux et commence les premières interrogations... Sara est sur une piste : Fabio ! De son côté, Soraya sent Noor préoccupée... Quand et comment Soraya comprendra que Noor sait pour elle et Gabriel ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.