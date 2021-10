Roxane et Judith en détresse - DNA du 19 octobre en avance

Roxane et Judith se parlent à travers le mur de leur cellule. Roxane cherche à rassurer Judith qui est paniquée et sans espoir. Elle est diabétique, sans son insuline elle n’a aucune chance de survivre. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.