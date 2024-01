DNA du 2 janvier 2024 en avance - Victor découvre le secret de son fils...

Les notifications incessantes venant de l'ordinateur de Timothée interpellent Bruno... Il finit par consulter l'appareil et découvre ce que cache son fils ! Le jeune intello est plus qu'embarrassé... Du côté d'Alex, il découvre qu'un inconnu s'est introduit dans son atelier ! Soudain, l'homme prend la fuite et lui échappe... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.