DNA du 22 juillet 2022 en avance - Un incendie au haras !!

Un départ de feu s’est déclenché dans les écuries du haras. Samuel en fait les frais et est retrouvé inconscient dans un box. Il a échappé de justesse à la mort et aurait pu y passer. Mais pour le moment, on ne connaît pas les causes de cet incendie. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.