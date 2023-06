DNA du 22 juin 2023 en avance - Karim a passé la nuit avec...

Une idylle naît au commissariat. Agathe et Karim décident de cacher leur aventure. Aurore a des nuits très agitées ces derniers jours... Elle repasse en boucle sa séquestration. Mais pas question de prendre de jour off. Elle veut mettre la main sur son agresseur au plus vite... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.