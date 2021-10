Judith perd l'espoir d'être libérée - DNA du 22 octobre en avance

Roxane et Judith cherchent par tous les moyens de s'enfuir de leur cellule. Mais Judith perd espoir, elle n'en peut plus et n'a plus de force. Elle commence à avoir de la fièvre, elle fait une crise d'hypoglycémie. Mais Roxane reste confiante, elle est persuadée qu'ils vont vite les retrouver.