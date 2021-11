Xavier dans le coma - DNA du 23 novembre en avance

Xavier a tenté de se suicider. Il a tout de suite été transféré à l'hôpital et mis en coma artificiel. Chloé est à son chevet et veille sur lui. Lorsque le médecin entre dans la chambre, elle apprend que Xavier risque d'être paralysé…