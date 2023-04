DNA du 24 avril 2023 en avance - La police a Benoît dans le collimateur...

Au commissariat de Sète, Georges trouve des incohérences sur le meurtre des parents d'Emma. Karim, Damien et Georges se méfient de plus en plus de Benoît. Lisa, de son côté, perd espoir... Elle est au plus bas. Personne ne la croit. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.