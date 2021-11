Sébastien prêt au pire - DNA du 25 novembre en avance

Rebecca rejoint Sébastien au Spoon. Ils sont face à un nouveau et dangereux problème. Xavier a demandé aux Archives à Paris de lui envoyer le dossier d'enquêtes de Daniel Meffre. A l'intérieur de ce dossier, des informations que Sébastien et Rebecca ne souhaitent pas divulguer. Seule solution : récupérer coûte que coûte ce dossier. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.