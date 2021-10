Anna est déboussolée - DNA du 25 octobre en avance

Karim est distant avec Anna, il la soupçonne de voir quelqu'un d'autre. Malheureusement pour lui, il a raison. Jim cherche à joindre Anna par tous les moyens et l'attend devant chez elle pour la voir. Elle lui explique qu'elle est en couple et que leur relation ne peut plus durer. Mais il n'arrête pas d'insister…