DNA du 27 juillet 2023 en avance - Violette dans le viseur de la police !

Roxane est victime d'une brûlure au second degré. Le coupable : Didier et son feu d'artifice amateur. Sur un ton moralisateur, Victoire lui donne une bonne leçon. Au commissariat, Georges et Damien peinent à trouver des indices. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.