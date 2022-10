DNA du 27 octobre 2022 en avance - Une femme pour deux hommes...

Aurore et Lisa ont loupé de peu l’arnaqueuse. Aurore ne s’en remet pas. Elle a le sentiment que quelqu’un lui fournit des informations... De son côté, Nordine fait une découverte plus que choquante : le procureur et Martin côtoient la même femme. Nordine ne sait pas quoi faire. Comment vont-ils réagir ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.