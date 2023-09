DNA du 27 septembre 2023 en avance - L'étau se resserre autour de Soïzic !

Manon et Nordine ont remis le couvert (et c'est pas pour nous déplaire) ! D'ailleurs, ils en profitent pour faire équipe sur l'enquête de la mort de Vince. Un nouvel élément est sur le point de débloquer des pistes... Quant à Soizïc, les soupçons sont tournés vers elle... Lisa et Aaron dans un appart, c'est plus d'actualité. Enfin... Lisa a une idée derrière la tête... qui séduit Victoire !