DNA du 28 juin 2023 en avance - Le Commandant Constant de retour ?

A Sète, Martin et Aurore se liguent contre Agathe. Le commandant Constant est prêt à reprendre son poste. Manque plus qu'à convaincre le procureur ! Au commissariat, Aurore et Roxane lancent leur plan... Agathe est méfiante... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.