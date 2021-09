Les jours qui viennent seront décisifs pour Victoire - DNA du 30 septembre 2021 en avance

Georges et Sandrine veillent sur Victoire endormie et perfusée sur son lit d'hôpital. Le médecin les prévient et les rassure sur son été de santé. Les premiers résultats son encourageant mais il faut rester vigilant et surtout patient !