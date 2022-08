DNA du 5 août 2022 en avance - Cédric est dans le coma !

Cédric a été victime d’un important traumatisme crânien qui l’a plongé dans un profond coma. Son état est encore préoccupant et les médecins ne peuvent pas en dire plus pour le moment à Jahia, Angie et Lilian ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.