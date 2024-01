DNA du 5 janvier 2024 en avance - Timothée est plus que jamais en danger...

Bruno a tout balancé à la police... Timothée est désormais plus que jamais en danger ! Langlois est censé embarquer et quitter Sète dans la journée. Karim promet au père Brunet de retrouver son fils sain et sauf. Langlois comprend la supercherie ! Il sort son arme, la pointe vers l'abdomen de Timothée... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.