La police ne croit pas à la culpabilité de Rebecca - DNA du 6 décembre en avance

Rebecca s'est dénoncée à la place de Raphaëlle pour l'accident de Xavier. Lui-même est dans la combine pour couvrir son ex-femme et ainsi protéger ses filles. Mais la capitaine Jacob ne croit pas à leur histoire et est bien décidée à élucider cette affaire.