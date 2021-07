Julette ne donne plus signe de vie - DNA du 7 juillet 2021 en avance

Océane trouve la situation de plus en plus suspecte. Sa mère ne donne pas de nouvelle et ce n'est pas du tout sa façon de faire. Les garçons sont plus détendus surtout que Juliette a oublié son chargeur de portable à la maison.