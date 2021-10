Victoire et Sara ont une piste - DNA du 7 octobre en avance

Sara apprend à Victoire que Dimitri (l’homme qu’elle a vu en photo) est toujours en vie. Il ne peut pas être son donneur. Victoire déconcertée, ne sait plus quoi penser et se pose beaucoup de questions. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.