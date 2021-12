Camille agressée ? - DNA du 8 décembre en avance

Camille prétend qu'Audrey l'a violemment frappée au visage devant le lycée. Xavier et Raphaëlle sont effarés de la situation et sont prêts à porter plainte contre elle. Mais Chloé a du mal à croire à cette histoire, Camille n'en fait-elle pas trop ?