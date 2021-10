Victoire cache quelque chose - DNA du 8 octobre en avance

Victoire continue à avoir des visions et cherche à comprendre d'où elles viennent. Mais dès que sa mère entre dans sa chambre, elle lui cache et ne veut pas l'inquiéter avec ses soucis.