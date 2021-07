Sacha voulait assassiner ses enfants - DNA du 9 juillet 2021 en avance

On l'aimait bien au début. Un peu grognon, très séduisant. On comprenait assez bien Clémentine lorsqu'elle est tombée sur le charme de Sacha. Sauf que tout cela est bel et bien terminé. Sacha a complétement disjoncté. Il faut l'arrêter. Demain Nous Appartient, du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tos les replays, extraits et bonus sur MYTF1.