Marianne et Chloé s'inquiètent pour Anna - DNA du 9 novembre en avance

Marianne et Chloé se préoccupent de l'état d'Anna. Elle est très fatiguée et met du temps à se remettre de son séjour en prison. Elle a vécu quelque chose de très dur, mais elle reste persuadée que Marjorie Collet est vivante, elle l'a vue.