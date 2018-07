DNA souffle sa première bougie – le récap d'une année pleine d'intrigues

Votre série Demain nous appartient fête son anniversaire. Et oui, cela fait déjà un an que les téléspectateurs et internautes suivent les aventures de Chloé et Anna Delcourt, de Karim et Lucie, de Victoire et Sandrine Lazzari, de la famille Moreno et de tous les autres tous les jours sur TF1 à 19h20. Pour fêter cet anniversaire, découvrez en exclusivité sur MYTF1 un récap en 6 minutes de toutes les intrigues principales de la série. Depuis l’explosion des bateaux et la mort de Liès, jusqu’à la malédiction du mas de Jeanne Bellanger. Et en bonus, des scènes coupées avec les plus beaux fous rires des comédiens. Toute l’équipe de DNA vous dit MERCI et vous promet encore plus de rebondissements pour les prochains épisodes. Pendant la Coupe du Monde de Football, la programmation de Demain nous appartient est bouleversée. Rendez-vous le mercredi 4 juillet à 19h20 sur TF1 pour suivre un nouvel épisode inédit.