DNA - Flore gifle Alex ! - [SPOILER]

Flore est déboussolée depuis sa rupture avec Alex. Elle est partagée entre l’amour et la haine et ne sait plus comment réagir face à cette situation compliquée. Alex tente de la rassurer, mais elle ne se contrôle pas et le gifle violemment ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.