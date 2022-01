DNA : Le geste très déplacé d'Andréa ! - [SPOILER]

Andréa rend visite à Chloé au lycée avec la petite Céleste. Son comportement est de plus en plus suspect et toutes les occasions de se rapprocher de Chloé sont bonnes pour lui. Il la prend spontanément dans ses bras, mais réalise rapidement que son geste est déplacé ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.