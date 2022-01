DNA : Nouveau couple à Sète ! - [SPOILER]

Angie et Nathan se rapprochent de jour en jour et leur nouveau rendez-vous au Spoon est l’occasion pour eux d’officialiser leur relation ! Ils s’avouent leurs sentiments et s’embrassent pour la première fois !! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.