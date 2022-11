DNA - [SPOILER] - Alex et Emma s'embrassent !

La soirée caritative de Sète est pleine de rebondissements. C'est au tour d'Emma de se lancer et de révéler son secret à Alex. Elle lui déclare sa flamme et lui avoue toute la vérité. Mais Alex n'a pas la réaction escomptée et un invité de la soirée surprend leur baiser volé... Spoiler de l'épisode 1320. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.