DNA - [SPOILER] - Bart a disparu !

Après le nouveau sabotage du Mas, Bart est introuvable et ne donne plus aucun signe de vie. Sara et Georges se rendent chez lui pour rechercher de nouveaux indices. Il aurait toutes les raisons de vouloir se venger d’Alex... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.