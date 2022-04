DNA - [SPOILER] - Bart au plus mal en prison !

Bart vit de plus en plus mal son séjour en prison. Il ressasse tous ses mauvais souvenirs et est au plus mal. Va-t-il enfin être innocenté pour sortir de prison et retrouver ses proches ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.