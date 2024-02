DNA - [SPOILER] - Bart vire l'un de ses employés !

Alors qu'elle est embauchée depuis peu au Spoon, les débuts de la jeune fille ont été compliqués... Erreurs de caisse et commandes oubliées se sont enchaînés et ce n'est plus possible pour Bart ! Nathan est le premier déçu. Spoiler de l'épisode 1619 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.