DNA - [SPOILER] - Benjamin au plus mal !

Au Spoon, Benjamin est travaillé par la situation de John et son fils... Le pédiatre croit en la piste de Kovac et quand il énonce le nom du suspect, Chloé, attablée à ses côtés, est à la fois surprise et sous le choc ! Spoiler de l'épisode 1582 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.