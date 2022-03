DNA - [SPOILER] - C'est fini entre Bart et Louise !

Louise rend visite à Bart en prison, elle continue de le soutenir. Mais ça ne suffit pas. Elle ne supporte pas ses mensonges et veut connaître la vérité. Bart est furieux et ne veut plus lui parler... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.