DNA - [SPOILER] - Charlie dévoile son plus grand secret à Nathan !

Charlie est au plus bas à cause de sa rupture avec François. Contre toute attente, elle dévoile son plus grand secret à Nathan : son aventure avec le prof de français du lycée. Nathan n’en revient pas ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.