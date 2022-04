DNA - [SPOILER] - Charlie ne respire plus !

Charlie est déboussolée, elle retrouve François qui remarque que quelque chose ne va pas. Il essaie de comprendre ce qu'il se passe, mais Charlie refuse de lui dire la vérité et continue de lui mentir. Subitement, elle fait une crise d’angoisse et n’arrive plus à respirer... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.