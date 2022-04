DNA - [SPOILER] - Chloé tire sur...

Chloé est toujours prise en otage par Ophélie et Anthony. Ils marchent dans la forêt pour fuir la police et se réfugier en lieu sûr. Chloé tente le tout pour le tout et vole leur arme pour les menacer. Les deux femmes se battent et un coup de feu part... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.